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Шоу-бизнес

"Таким образом развлекаюсь": Самбурская о романах с мужьями Бородиной и Бузовой

Настасья Самбурская, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Фото: Дни.ру
Настасья Самбурская прокомментировала слухи о своем романе с мужем телеведущей Ксении Бородиной. Также артистка рассказала, что знатно повеселилась, когда футболист Дмитрий Тарасов ушел от певицы Ольги Бузовой.
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Настасья Самбурская стала гостьей шоу "А поговорить!", которое опубликовано на YouTube. В ходе беседы зашла речь о соцсетях артистки, которые стали не только отличным подспорьем для ее популярности, но и источником проблем.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Артистка рассказала, что в личном Instagram часто провоцирует поклонников, и это, можно сказать, стало ее визитной карточкой. Однако иногда ее "шутки" вызывают слишком бурную реакцию.

 Как-то звезда опубликовала двусмысленное фото. На снимке она запечатлена сидящей в уличном кафе, а рядом на столике лежит мобильный телефон с логотипом супруга Ксении Бородиной – Курбана Омарова. По словам артистки, это была всего лишь шутка, которую даже не она придумала. Меж тем, в Сети тут же появились слухи о том, что Самбурская закрутила роман с мужем ведущей "Дома-2".

"Мне казалось это весело. Он реально приезжал в Испанию, видимо, приехал туда Ксюшу позлить. Это был реально его телефон. Он хотел позлить супругу ненаглядную. Вот и позлил. Он как-бы засунул телефон в кадр, а все знают его логотип", – улыбнулась Настасья.

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Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

Звезда отметила, что на обвинения в вой адрес тогда смотрела сквозь пальцы. "Я-то знаю, что у меня с ним ничего не было. Я знаю, что это шутка. А люди… У них там "Дом-2" начался сразу: "А, увела мужа, он, наверное, из-за нее". Люди сами версии расписывали", – отметила она.

По словам Самбурской, похожая история была у нее с футболистом Дмитрием Тарасовым. Когда спортсмен разводился с певицей Ольгой Бузовой, в Интернете только об этом и говорили, поэтому артистка решила "примазаться" к скандалу. В соцсетях Настасья намекнула на свою интрижку со звездой футбола.

Настасья Самбурская. Кадр youtube.com

"А с Тарасовым – это вообще юмор. Они расстались, Бузова с Тарасовым, я положила футболку в кадр, и типа я такая сплю. Футболку купили, я попросила помощницу. Мне показалось – это смешно. Я таким образом развлекаюсь, и меня очень развлекает реакция людей. Это моя природа, я люблю поржать и позлиться", - отметила звезда.

Автор: Руслана Алексеева14 февраля 2019, 20:25
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Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии

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