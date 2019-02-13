"Врачи не дают мне возможности": тяжелобольная Бузова выступила с важным заявлением

Ольга Бузова тяжело болеет. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" не может работать, к ней на дом приезжают врачи, чтобы поставить на ноги. Медики запретили артистке выходить на сцену, поэтому Ольге пришлось отменить свое выступление, запланированное на 14 февраля.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram звезда "Дома-2" Ольга Бузова публикует много коротких видео, подробно рассказывая о своем недуге. Она принимает много лекарств, ест бульоны, пьет соки, а также ее регулярно посещают врачи. Медики пытаются восстановить ее голос (Бузова еле говорит, что хорошо слышно на видео) и делают капельницы.

Однако пока их усилия не увенчались успехом. Так, 14 февраля, в День всех влюбленных, Ольга Бузова должна была выступить в Твери. Однако поющая ведущая вынуждена перенести концерт из-за тяжелой болезни. Ведущая "Дома-2" сделала заявление со слезами на глазах. "Мои хорошие, у меня реально сердце кровью обливается… Я очень надеялась, что я очень быстро пойду на поправку, но, к сожалению, как мы ни старались, как мы ни принимали всевозможные меры, к сожалению, концерт, который должен был состояться 14 февраля в Твери, нам придется перенести. Врачи просто не дают мне возможности… И нужно немножко больше времени, чтобы восстановиться", – объяснила Бузова.

Она отметила, что свой концерт, запланированный на 14 февраля, состоится 22 марта. "Все билеты, которые вы приобрели, будут действительны. Я очень сильно прошу прощения. Я очень хотела встретить с вами и отметить этот замечательный праздник, но, к сожалению, сами видите, не все всегда происходит, как мы хотим…" – попросила прощения буквально шепотом из-за болезни и подкатывающих рыданий Ольга Бузова. Многочисленные подписчики пожелали поющей ведущей скорейшего выздоровления.