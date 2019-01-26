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Голая Асмус избавилась от Харламова

Кристина Асмус. Фото: http://www.globallookpress.com
Кристина Асмус опубликовала откровенное фото. Известная своим довольно скромным поведением в Сети звезда сериала "Интерны" поклонников удивила. 
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Потрясенные видом почти голой Кристины фанаты тут же заговорили о возможном разрыве Асмус с супругом Гариком Харламовым. Ведь актриса сейчас на отдыхе на Мальдивах – а на всех фотографиях она позирует в одиночестве.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

"Все, Харламов больше не нужен? Ты ушла от него? Где твой муж?", "Почему ты всегда одна? Игорь где?", – паникуют поклонники.

На фотографии Кристина Асмус позирует на кромке бассейна, на ней лишь нижняя часть купальника. В то же время, актриса повернута спиной к зрителю – так что полноценным фото топлесс это назвать нельзя.

Надо отметить, что фотографию Кристина разместила в ответ на критику, которая обрушилась на нее после публикации предыдущего снимка. Асмус сфотографировалась на пляже, в весьма скромном купальнике. Тем не менее, непривычные к такой откровенности со стороны звезды подписчики напали на актрису, обвинив ее в пошлости и дешевом пиаре.

Кристине Асмус напомнили, что она мать, призвали подумать над тем, что скажет дочь, когда вырастет и увидит такие снимки. Актрису назвали развратной и вульгарной и поинтересовались – а что думает по поводу таких фотографий Гарик Харламов? 

Асмус не стала писать много слов, а просто разместила новое фото. Кстати, под этим снимком критики пока не отметились.

Автор: Андрей Евлампиев26 января 2019, 11:16
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