Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
В окружении пары рассказали, что они давно вместе. Просто не хотят афишировать свой роман. Гудков познакомился с девушкой на одной из рабочих съемок.
У шоумена с возлюбленной много общего. "Оба невозможные креативщики. Сначала дружили, потому что нашли точки соприкосновения, а потом это переросло в нечто большее", – цитирует собственный источник StarHit.ru.
Однако долго находиться вместе у влюбленных не получается – рабочие графики не позволяют, на личную жизнь почти не остается времени. Зато Гудков с любимой стараются провести вместе каждую свободную минутку: ходят кино, театр, ужинают в ресторане, устраивают вечеринки с друзьями, путешествуют.
Мария – человек творческий, работает в одном из глянцевых журналов. В будущем она все-таки мечтает открыть собственное дело, ищет спонсоров и партнеров. У возлюбленной Гудкова масса интересных идей, но, по ее признанию, "бизнес-жилки – ноль".
Ранее шоумен в шуточной манере признался, что мечтает о семье и детях. "Надо успевать, а то скоро буду "старородящей", – поделился Гудков.
Как писали "Дни.ру", ранее Александр Гудков и телеведущая Настя Ивлеева стали героями шоу Comment Out, которое выходит на YouTube-канале "Чикен Карри". Ролик получился уморительно смешным. Знаменитостям пришлось выполнять очень странные задания.
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