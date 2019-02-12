Ограбленная экс-любовником Волочкова сделала заявление
Прославленная балерина отмечает, что журналисты лезут не в сое дело, якобы это ее семейные проблемы, которые она не хотела бы делать публичными. "Мои финансовые взаимоотношения с моим бывшим мужем, это наши личные дела. Я не хочу их комментировать", – заявила балерина в своем Instagram.
Однако ниже она решила пояснить фолловерам в чем же, собственно, состоит суть ее конфликта с Вдовиным. "10 лет назад путем обмана мой бывший муж взял у меня в долг на год 3 миллиона долларов. И этот долг мне не возвращен по сей день..." – заметила Анастасия, намекая на то, что ее, скорее всего, просто обокрали.
Артистка также сообщила, что никогда ни от кого не зависела и не была содержанкой. Она не требует ничего чужого, а просто просит вернуть долг.
"Сейчас эти деньги за 10 лет превратились бы в гораздо большую сумму. А если человек, являющийся отцом моей дочери считает, что он вообще ничего мне не должен, то я не совсем с этим согласна..." – горюет об утраченных миллионах звезда.
Как писали "Дни.ру", еще в конце января Анастасия Волочкова демонстрировала идиллию с Игорем Вдовиным. Свой день рождения балерина отметила с дочкой и бывшим мужем. Бизнесмен приготовил для экс-супруги рыбу, а потом провозгласил тост в ее честь. Счастливая именинница улыбалась и хвасталась букетом, который преподнес Вдовин.
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