Ограбленная экс-любовником Волочкова сделала заявление

Сегодня, 12 февраля, в прессе появились слухи о том, что Анастасия Волочкова обвиняет своего бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина в мошенничестве. Якобы отец ее единственной дочери умышленно ввел ее в заблуждение, в результате чего она стала беднее на 100 миллионов рублей. Бывшая прима Большого театра высказалась по поводу этих сплетен.

прочитано 4890 раз