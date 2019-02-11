Анастасия Волочкова выходит замуж за молодого любовника
В личном Instagram Анастасия опубликовала обращение к подписчикам. Звезда сообщила, что из-за обилия негатива на своей странице вынуждена закрыть комментарии. Временно поклонники и злопыхатели лишатся возможности делиться своим мнением.
Также Волочкова написала, что запрет на комментирование будет стоять все то время, пока идет подготовка к ее свадьбе. "Мои добрые подписчики душой всегда рядом. А те, кому неймется, варитесь в своем дерьме и захлебывайтесь в нем на своих страницах.🤣 Я в этом не участвую.💃🏼 Или наденьте пуанты и потанцуйте на них.😂 И найдите в себе силы пережить мой успех, роскошь, творчество, любовь и позитив.👍🏼💪🏻❤️🌺(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила балерина.
Напомним, что Анастасия Волочкова тщательно скрывает своего нового любовника. Однако в недавнем эфире "Пусть говорят" Первого канала она немного приоткрыла завесу тайны.
"Сексуальный невероятно, он немножко младше меня, ему 38 лет. Удивительно статный, очень умный и благородный", – рассказала она. Балерина также отметила, что ее новый возлюбленный не женат, не имеет детей, живет и работает в Европе. Волочкова уже тогда говорила, что мечтает о свадьбе, судя по всему, танцовщица дождалась предложения от таинственного поклонника.
Анджелина не знала, что они так близки
Стало известно, почему "первой кнопке" на пользу шумиха
Простому народу позволили коснуться Примадонны
Режиссер дал сдачи обманутому мужу телеведущей