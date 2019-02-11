Анастасия Волочкова выходит замуж за молодого любовника

Бывшая прима Большого театра вновь собралась под венец. Анастасия Волочкова начала приготовления к свадьбе.

В личном Instagram Анастасия опубликовала обращение к подписчикам. Звезда сообщила, что из-за обилия негатива на своей странице вынуждена закрыть комментарии. Временно поклонники и злопыхатели лишатся возможности делиться своим мнением.

Также Волочкова написала, что запрет на комментирование будет стоять все то время, пока идет подготовка к ее свадьбе. "Мои добрые подписчики душой всегда рядом. А те, кому неймется, варитесь в своем дерьме и захлебывайтесь в нем на своих страницах.🤣 Я в этом не участвую.💃🏼 Или наденьте пуанты и потанцуйте на них.😂 И найдите в себе силы пережить мой успех, роскошь, творчество, любовь и позитив.👍🏼💪🏻❤️🌺(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила балерина.

Напомним, что Анастасия Волочкова тщательно скрывает своего нового любовника. Однако в недавнем эфире "Пусть говорят" Первого канала она немного приоткрыла завесу тайны.

"Сексуальный невероятно, он немножко младше меня, ему 38 лет. Удивительно статный, очень умный и благородный", – рассказала она. Балерина также отметила, что ее новый возлюбленный не женат, не имеет детей, живет и работает в Европе. Волочкова уже тогда говорила, что мечтает о свадьбе, судя по всему, танцовщица дождалась предложения от таинственного поклонника.