Вскрылись новые факты об отношениях Собчак и секс-тренера
Лесли заявил, что может поссориться с подругой из-за ревности. Возможно, Рыбка предположила, что у ее секс-тренера отношения с Собчак вне шоу.
"Причем она ревнует. Первая ссора у нас была после шоу у Собчак. Она как-то почувствовала что-то со стороны Собчак", – цитирует Алекса Лесли НСН.
Адвокат Александр Карабанов посоветовал ему быть осторожнее с такими заявлениями. В слухах о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана может появиться новый фигурант в его лице.
Однако Лесли подлил масла в огонь. "Пускай разводится, это только к лучшему. Я смогу позвонить", – ответил секс-тренер.
В последнее время ходят слухи о том, что семья Ксении Собчак и Максима Виторгана трещит по швам. Якобы телеведущая увлеклась режиссером Константином Богомоловым, который развелся с актрисой Дарьей Мороз.
Как писали "Дни.ру", Ксения Собчак попыталась прояснить ситуацию в передаче Дмитрия Борисова "Эксклюзив" на Первом канале. Ведущая заявила, что переживает тяжелый период, отметив, что Виторган в любом случае останется для нее близким человеком.
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