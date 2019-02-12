Муцениеце обрела счастье после слухов об избиении
Главной героиней последних постов звезды стала двухлетняя Мия. Агата Муцениеце рассказала, что пока супруг находится на съемках, дочка с удовольствием смотрит телесериал "Возмездие". В этом проекте артистка и ее муж исполнили главные роли.
"А еще мы с Мией смотрим последние серии сериала "Возмездие". Наконец-то я смотрю его по телевизору... И у Мии есть два вопроса: почему меня зовут Катя и "Почему, мама, ты лохматая в кино?" – цитирует актрису Teleprogramma.pro.
Во втором ролике родственники навестили Павла Прилучного во время работы. Маленькая девочка сидит на коленях отца и пытается нанести ему грим. Звезда отметила, что ребенок готовит отца к съемкам.
На другой видеозаписи Агата Муцениеце обращается к наследнице с вопросом. "Мия, ты меня никогда не бросишь? Ты меня всегда возьмешь на ручки?" – поинтересовалась звезда. Девочка ответила утвердительно. "Лучшая дочь!" – заявила артистка.
Напомним, накануне новогодних праздников в СМИ появилась новость о том, что пиар-менеджер актрисы Мириам Халилова позвонила в полицию и заявила, что Павел Прилучный избил супругу и запер ее дома. Позже женщина отказалась от своих слов.
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