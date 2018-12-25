Гудков стал женщиной ради юбилея
В начала видео телеведущая Анна Шатилова поздравила редакцию журнала. В клипе также снялись такие звезды, как Наталья Водянова, Рената Литвинова, Маша Федорова, Полина Гагарина и другие.
Шоумен Александр Гудков предстал в видеоролике в образе Анны Винтур – главного редактора американского издания журнала Vogue с 1988 года. Пользователям Сети ролик пришелся по вкусу. "Саша Гудков – герой этого года в мире клипмейкерства", "Настроение стало лучше на весь вечер, с праздником", "Получилось очень красиво и весело!" – высказались комментаторы на YouTube-канале Vogue Russia.
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