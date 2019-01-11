"Даст Бог дожить": Топалов шокировал неожиданным признанием

Известный российский певец Влад Топалов уже распланировал свою жизнь после ухода на заслуженный отдых. Артист уверен, что будет крутым дедом, а его жена Регина Тодоренко – не менее крутой бабушкой.

Свое представление о старости певец с супругой отобразили на снимке, опубликованном в Instagram. С помощью грима они добавили себе несколько десятков лет.

"Я буду очень крутым дедом, даст Бог дожить! Буду ворчливым, вредным, иногда гадким, но добрым и любящим свою стаю. Только бы дожить, и им терпения!", – подписал фото Топалов.

У Регины Тодоренко и Влада Топалова недавно родился сын. На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики - молодые никак не хотели делиться с поклонниками подробностями о новорожденном. Вопросы о ребенке, которые задавали фанаты в соцсетях, пара просто игнорировала.

Однако позже певцу все же пришлось обратиться к фанатам. Артист в резкой форме потребовал, чтобы подписчики прекратили травить его жену. Влад заявил, что не делится информацией о сыне намеренно, родители считают это преждевременным.

Теперь же, мечтая о годах на пенсии, Топалов признается, что хочет вместе со своей семьей много путешествовать. "Тогда можно быть и модным, и веселым, и всегда на одной волне с внуками! Буду в татуировках и очках", – пишет певец.

Поклонникам пост понравился. Они уверены, что все будет именно так, как запланировали Топалов и Тодоренко. Певец ранее признался, что для него быть отцом – большая радость. Однако Топалов понимает, что дальше будет тяжелее.