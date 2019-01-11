"Даст Бог дожить": Топалов шокировал неожиданным признанием
Свое представление о старости певец с супругой отобразили на снимке, опубликованном в Instagram. С помощью грима они добавили себе несколько десятков лет.
"Я буду очень крутым дедом, даст Бог дожить! Буду ворчливым, вредным, иногда гадким, но добрым и любящим свою стаю. Только бы дожить, и им терпения!", – подписал фото Топалов.
У Регины Тодоренко и Влада Топалова недавно родился сын. На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики - молодые никак не хотели делиться с поклонниками подробностями о новорожденном. Вопросы о ребенке, которые задавали фанаты в соцсетях, пара просто игнорировала.
Однако позже певцу все же пришлось обратиться к фанатам. Артист в резкой форме потребовал, чтобы подписчики прекратили травить его жену. Влад заявил, что не делится информацией о сыне намеренно, родители считают это преждевременным.
Теперь же, мечтая о годах на пенсии, Топалов признается, что хочет вместе со своей семьей много путешествовать. "Тогда можно быть и модным, и веселым, и всегда на одной волне с внуками! Буду в татуировках и очках", – пишет певец.
Поклонникам пост понравился. Они уверены, что все будет именно так, как запланировали Топалов и Тодоренко. Певец ранее признался, что для него быть отцом – большая радость. Однако Топалов понимает, что дальше будет тяжелее.
Балерина без лифчика довела до экстаза
Она не может открыто высказать свое мнение
Находка шокировала подписчиков юмориста
Женщина ищет средства справиться с проблемой