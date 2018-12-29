Потомки Гурченко отказались от наследия актрисы

Дети и внуки Людмилы Гурченко ни разу не появились в доме-музее великой актрисы. За квартирой прославленной артистки, где хранятся уникальные экспонаты, присматривает ее муж Сергей Сенин.

В квартире, где жила Людмила Гурченко, хранятся вещи, которым нет цены. Чего стоят одни лишь наряды от Валентина Юдашкина и Роберто Кавалли. Цены на винтажные платья от итальянского дизайнера начинаются от 100 тысяч рублей. Практически каждая вещь в этой квартире – уникальный экспонат.

Главной изюминкой музея стала коллекция изделий из уранового стекла, которую Людмила Гурченко собирала на протяжении всей жизни. Этот материал считается одним из самых редких и дорогих из-за своих уникальных свойств. Под ультрафиолетом он приобретает зеленое свечение.

Нетронутый интерьер сохранил в квартире последний муж актрисы, продюсер Сергей Сенин. Чтобы сохранить музей, он в свое время выплатил отступные ныне покойной дочери Гурченко Марии и отказался от половины дачи, доставшейся ему в наследство от артистки.

Сергей уверен, что о Людмиле Марковне должны знать потомки - в том числе ее внучка Елена и правнучка Таисия. Только им до великой родственницы дела нет, они даже ни разу не переступили порог этого дома, хотя и были приглашены. Заходила как-то лишь дочь Гурченко Мария – но ее интересовала только доля в наследстве.

Дом-музей Гурченко существует уже 3 года. Билет стоит 500 рублей, с экскурсией – тысячу. Сергей Сенин мечтает, что его дело будет продолжено. Но доверить руководство музеем Гурченко пока некому, признался продюсер в интервью Пятому каналу.