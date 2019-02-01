Зайцева откровенно высказалась о связи с Шукшиным

Российская актриса поделилась воспоминаниями о работе с режиссером Василием Шукшиным в недавнем интервью. По словам Людмилы Зайцевой, она назвала своего ребенка в честь известного артиста.

Актриса рассказала, что после съемок картины "А зори здесь тихие" ее пригласили исполнить роль сестры главного героя в фильме "Печки-лавочки". Режиссером ленты был Василий Шукшин. Людмила Зайцева призналась, что, несмотря на небольшую роль, не чувствовала себя второстепенной актрисой. Особое место было только у Лидии Федосеевой-Шукшиной, потому что она играла главную роль.

"Меня подметила второй режиссер фильма "Печки-лавочки" и сказала: "Поедешь на Алтай? Шукшин там фильм снимает". Я говорю: "Поеду". На съемках Василий Макарович был погружен в себя и занят только картиной. Несмотря на то, что роль у меня совсем крошечная, я не чувствовала себя вторым сортом. У Шукшина все были на равных правах. Особое место было только у Лиды Федосеевой. У нее ведь главная женская роль", – цитирует артистку издание "7Дней".

Людмила Зайцева познакомилась со своим будущим супругом Геннадием Ворониным во время работы над картиной "Праздники детства" по рассказам Василия Шукшина. Вскоре они поженились, и актриса родила дочь. Девочку решили назвать в честь известного режиссера. "Вскоре после свадьбы у нас родилась Василиса. Думали, что будет сын – Василий. Хотя имя и для девочки подошло. К тому же бабушку мою звали Василина, похоже…" – поделилась она.

Артистка также объяснила, почему не ходит на передачи, посвященные браку Лидии Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым. Она не хочет обсуждать новый роман своей коллеги, потому что слишком трепетно относится к семье Василия Шукшина. Людмила добавила, что поддерживает хорошие отношения с артисткой и считает, что она "добрый и отзывчивый" человек, который "обладает прекрасными качествами".

"Меня приглашают на эти программы, я не хожу. Для меня слишком дорого все, что связано с Шукшиным. И я ни в коем случае не хочу обсуждать их семейную ситуацию. То, что Лида за Бари Алибасова вышла замуж, – это ее личное дело, она женщина уже немолодая, и ей, может быть, нужно плечо, поддержка. Уверена, у нее в семье все утрясется и все будет нормально", – заключила Зайцева.