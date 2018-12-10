Душераздирающее заявление Федосеевой-Шукшиной для дочерей

Лидия Федосеева-Шукшина откровенно поговорила о том, что происходит в ее отношениях с родными. Артистка призналась, что где-то "пропустила момент" в воспитании.

У Лидии Федосеевой-Шукшиной три дочери. Старшая Анастасия живет за границей, средняя Мария – успешная актриса, младшая Ольга недавно вернулась из монастыря и вступила в борьбу за имущество. Сама Федосеева-Шукшина убеждена, что суть конфликта – гораздо глубже. "Оля на всю жизнь запомнила то, что я не хотела ее рожать. Она для себя внушила себе, будучи взрослым человеком, что я не хотела ее рожать", – объяснила артистка в программе "Новые русские сенсации".

Своеобразной союзницей Ольги оказалась ее старшая сестра Анастасия. С ней Федосеева-Шукшина не общалась больше 40 лет. Дочь не могла простить актрису за то, что та ушла от них к Василию Шукшину. А Лидия Николаевна помнила, как наследница в суде от нее отказалась.

"Закончились суды, когда Насте исполнилось десять лет, и они спрашивают ребенка: с кем ты хочешь жить, с кем ты остаешься? Она сказала: как с кем? С бабушкой. А кто еще? Никого у меня больше нет", – рассказала Федосеева-Шукшина, но уточнила, что на самом деле это свекровь не отдала ей дочь. Оказывается, после развода та отсудила у актрисы право воспитывать Анастасию. Лилия не сдавалась, билась за дочь во всех инстанциях, пока та не сделала свой жестокий выбор.

Спустя несколько десятилетий Анастасия все же готова сделать шаг к примирению с матерью. "Я, возможно, должна была позвонить, спросить там: "Как ты себя чувствуешь?" Но в то же время мне не хотелось звонить и услышать: "А что ты сюда звонишь?" Вот я почему-то ждала такой реакции. Я единственное скажу: "Мам, нам надо встретиться". Я не буду говорить больше ничего", – заявила старшая дочь актрисы.

Сама Федосеева-Шукшина не отрицает, что все проблемы с детьми у нее из-за того, что в свое время она была слишком увлечена карьерой. "И как бы они ни были воспитаны, я много, видимо, не сумела вложить в воспитание детей, занимаясь работой и думая о том, как жить. А на них, может быть, меньше обращала внимания… Ну, живут-живут, они хорошо жили. Все было хорошо. Они были с мамочкой в квартире, тепло, уютно. Ну, видимо, где-то пропустила момент", – заключила престарелая актриса.

Не добавила теплоты в отношения с дочерьми и неожиданная свадьба Лидии Николаевны с Бари Алибасовым. Говорят, Федосеева-Шукшина решилась на брак, чтобы родственники не отправили ее в дом престарелых. Да и сам продюсер высказал полнейшую готовность защищать ее. "Я больше никому не дам ее в обиду. Никому не дам трепать ни ее имя, ни ее собственность, которая у нее есть. Пусть она распоряжается сама, как считает нужным", – заявил он.

Кстати, младшая дочь Ольга, ранее предложившая матери взять фамилию мужа, призналась: ей неприятно, что теперь Бари Алибасов, который постоянно совершает скандальные поступки, будет ассоциироваться с ее матерью в частности и с их семьей вообще.

Бари Алибасов выразил убеждение, что в их с Лидией преклонном возрасте нужно не судиться, а жить в радости и покое. "Хочется жить, и не так много нам с ней осталось… Мне уже 72-й год идет, ей тоже не 19 и не 16 лет. Поэтому, конечно, надо жить в радость, в удовольствие… Тем остатком, который нам предстоит прожить", – сказал он.