"Разведенка с прицепом": Лорак отказалась от вялого секса

Ани Лорак снова свободна. Артистка не простила измену и развелась с мужем. Меж тем поклонники вокалистки сетуют, мол, погорячилась, ведь худой мир лучше доброй ссоры.

Однако известный блогер Лена Миро решение Лорак поддерживает двумя руками. Обозревательница, возможно впервые, похвалила звезду. Она отметила, что певица будет одна недолго, вероятно, она уже кого-то нашла.

"Нормальная женщина лучше будет одна, чем с мужем, который дрючит посторонние *****. Тем более, что на прелести Каролины, я уверена, быстро найдется новый куек (Каролина Куек – настоящее имя певицы. – Прим. ред.)", – отметила Миро.

Блогер добавила, что Ани не стоит слушать аргументы фанаток, которые требовали простить мужа изменника, так как тот искренне раскаялся. "Куры живут в своей парадигме: кому же она нужна – разведенка с прицепом?! Не первой свежести, чай, полнеть начала, годы берут свое – останется ведь одна и без вялого секса!" – рассудила обозревательница.

После Миро заметила, что развод – не приговор. Женщина не должна терпеть унижения, она может быть ответственной за свою жизнь. "Измена – то стопроцентная причина для немедленного развода", – резюмировала Миро в "ЖЖ".

Напомним, трещина в отношениях певицы и ее мужа возникла в прошлом году после того, как в Сети появилось видео, сделанное в одном из караоке-клубов. Мурата запечатлели в обществе некой брюнетки, которую тот обнимал, что-то шептал на ушко и даже касался интимных мест.