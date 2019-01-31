Лорак приписали роман с женатым мужчиной

Поклонники украинской поп-певицы уверены, что звезда стала встречаться с известным азербайджанским исполнителем Эмином Агаларовым, выступающим под псевдонимом EMIN. Сама Ани Лорак пока никак не прокомментировала эти слухи.

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