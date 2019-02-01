Больной раком Юдашкин почти не говорит

Именитый кутюрье никогда не скрывал своих еврейских корней, поэтому создание им коллекции люксовой иудаики кажется логичным. Корреспондент "Дни.ру" встретился с модельером.



Дизайнерские кипы из кожи и денима, с шитьем и с серебряными звездами Давида – в таких хоть в синагогу, хоть в свет. А еще очаровательные стаканы для кидуша – еврейского обряда освящения, который совершается перед вечерними и утренними трапезами Шаббата и праздников. Коллекция получилась впечатляющая!

Оценить эту красоту собрались самые известные в России сыны и дочери Израилевы – раввины, банкиры, предприниматели. С пейсами и бородами, в широкополых шляпах и традиционных ермолках – публика была элитная. Отец модельера – Абрам Иосифович Юдашкин, работавший полировщиком в издательстве, о подобном обществе у сына, наверное, и мечтать не мог.





"Все кошерное, конечно, даже не сомневайтесь!" – суетилась жена виновника торжества Марина Юдашкина, угощая гостей шампанским и десертами. Сам Валентин Абрамович почти не общался с гостями – говорит шепотом и явно с трудом, хотя и ослепительно улыбается. Он похудел и стал похож на подростка, а ведь ему 55 лет.





Возможно, причина в онкологическом заболевании модельера, о котором стало известно недавно.





В 2016 году дизайнер не смог самостоятельно представить свою коллекцию на Неделе моды в Париже – его пришлось подменять дочери Галине. Говорили тогда, что Юдашкин попал в больницу, и ему назначена операция. Позже о том, что у модельера рак, сообщил Иосиф Кобзон. "Он упустил распространение метастазов, – рассказал певец незадолго до смерти. – Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью".

Спустя время Юдашкин подтвердил, что борется с онкологией, и признался, что попросил близких не распространяться. О болезни долго не знали даже сотрудники его модного дома.