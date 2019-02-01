Больной раком Юдашкин почти не говорит

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 1 февраля
Лента новостей
10:53
Боец Федор Емельяненко в пятый раз стал отцом
10:27
Вор похитил картину Куинджи из Третьяковки ради встречи с Путиным
10:21
В Чите машина скорой помощи протаранила несколько иномарок
09:57
В Москве у здания "Гидропроекта" обрушился навес
09:48
"Куда девать 30 миллиардов?!" – сенатор Арашуков удивил Соловьева
09:23
Умерла самая пожилая россиянка
08:43
В Кизляре загорелся торговый центр
08:18
Оставила следы: Канделаки распекли за скандальную связь с сенатором Арашуковым
07:30
Сделано паническое заявление о вреде Крымского моста
00:45
Успеху везунчика Зеленского нашли объяснение
22:01
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
21:58
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
21:48
Американцы умирают от холода
20:52
Под Москвой построят девять комплексов по переработке отходов
20:47
"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
20:35
В России стали покупать меньше пива
20:31
Известную актрису нашли умирающей в квартире в Москве
20:20
Полиция в Ижевске ликвидировала наркопритон
19:50
Воровал кирпичи: в Татарстане в заброшенной котельной погиб рабочий
19:39
Пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил пешехода
19:23
"Закройте ее в конюшне!": пышку из "Дома-2" распекли за истерику
19:23
Жителю Тюменской области грозит тюрьма после спора из-за парковки
19:10
Володин назвал самый важный закон января
18:59
Путин погрозил безбожнику Порошенко
18:44
Конец света произойдет 1 февраля
18:37
Буйный житель Омска отогнал врачей от избитого брата
18:28
В Нижнем Новгороде пропал второй за неделю таксист
18:16
Пережившая контакт с НЛО Лель заявила о планете своих клонов
18:14
Рядом с Азовом сел на мель сухогруз из Турции
18:00
Обвалившийся курс рубля добьет россиян в феврале
17:43
Синдзо Абэ отказался от борьбы за Курильские острова
17:34
Всплыли сенсационные подробности в деле сенатора Арашукова
17:13
Выскочка Зеленский дал по зубам наглой Тимошенко
17:09
Роскошная Брежнева затмила молодую модель
17:02
Волочкова бесстыдно задрала ногу перед рычащим от удовольствия Джигурдой
16:55
Упадет в любой момент и уничтожит Москву: россиян предупредили об астероиде
16:40
Прячущая живот Савельева выбирает "детские" обои
16:31
"За зарплатой следите!": Путин отчитал министра (видео)
16:08
Петросян впервые вывел в свет молодую помощницу
16:01
Как западные СМИ создают негативный образ России
16:01
Рука Кремля: недобитого Порошенко спасли 11 раз
16:00
Для борьбы с гололедом Финляндия увеличивает объемы применения реагентов
15:49
"Купила себе мальчика": звезда группы "Мираж" променяла больного мужа на молодого любовника
15:40
Участники "Уральских пельменей" шокировали постаревшим видом
15:02
У Крымского моста зафиксирована подозрительная активность
15:02
Почему стало модно пить сухое вино
14:51
Скабеева осудила Волочкову за шпагат с Арашуковым
14:42
Всплыл конфиденциальный документ о близости Пугачевой и Кузьмина
14:38
Авария века: на льду Байкала столкнулись дрифтующие Lexus и Toyota (видео)
14:35
"Путин знал": в Кремле отреагировали на секретное задержание
14:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 января 2019 года
13:54
Массовая эвакуация: по всей России народ гонят на улицы из-за угрозы взрыва
13:53
Истерзанная болезнью жена умерла на руках у известного актера
13:39
Собчак упросила Галкина сделать на нее пародию
13:38
Арбенину со смазливым красавчиком сняли во время любовных утех
13:34
Рок-поэма "Моби Дик": в океане поэзии и рока
13:30
Врачи в Домодедово вырезали инородное тело из сердца 60-летнего мужчины
13:23
Муж-изменщик после развода с Лорак объявил войну за дочь
13:12
Лукашенко бежит на поклон к Путину после гнусной выходки
13:09
Сторонники "Единой России" поддержали сотни проектов НКО
12:59
"Пошли вон!": Фатеева погнала поганой метлой ненавистных детей и внуков
12:44
В Москве эвакуировали ТЦ "РИО"
12:44
Известную актрису жестоко избили на глазах у 7-летней дочери
12:18
Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом
12:15
"Лебединое озеро" и "Щелкунчик" возвращаются на сцену Кремля
12:05
"Отрывали с мясом": Боня раскрыла шокирующие подробности операции маленькой дочери
12:00
Володин: Закон о паллиативной помощи должен быть качественным
11:47
Удар по топ-300: ЦБ лишил лицензии Радиотехбанк
11:40
Бондарчук скрывает от обезумевшей матери смерть близкого человека
11:38
Умер легендарный актер из "Терминатора"
11:10
"Лучше, чем 20 лет назад": поклонники восхитились фигурой Лопес
11:10
"Он чуть старше моего сына": Зудина рассказала о новом романе
11:07
Фрэнк Синатра XXI века снова в Москве
11:04
Одряхлевший Порошенко начал копировать Гитлера
10:54
"Не могу молчать": подруга рассказала про ужас последних дней Караченцова
10:53
Самая популярная саксофонистка мира выступит в Москве
10:29
Без права на ошибку: Джоли назначила Питту тяжелое испытание
10:24
Пользователи рунета выбрали лучшие гаджеты 2018 года
10:17
Борисова рассказала об исчезновении певца после скандала с Пугачевой
09:59
Униженного Зеленского уличили в связи с Путиным
09:49
Вскрылись сенсационные данные о молодой невесте Цекало
09:42
Взбешенная Собчак обложила матом Шереметьево
09:00
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву
08:47
Оскандалившийся Галкин обнародовал то, о чем умолчала Ахеджакова
08:16
Неожиданный поворот в деле сенатора Арашукова
08:12
"Секретные файлы": Крымский мост расползается
06:55
Ахеджакову заставляют быть терпимее к издевкам Галкина
05:25
Провокация Синдзо Абэ из-за Курильских островов провалилась
02:41
Жителей Земли предупредили о страшной опасности
00:20
Игнорирующая Виторгана Собчак обхаживает известного футболиста
23:12
Богачку Кравец унизили в магазине для бедных
22:10
Темное прошлое сенатора Арашукова
22:10
Участнику шоу "Битва экстрасенсов" грозили раком за победу
22:00
Злой рок: в спортивном центре на месте гибели 28 человек в Москве произошел пожар (видео)
21:49
Певица Караулова прервала отпуск из-за тяжелой болезни
21:19
"Пытался затащить в номер": Волочкова высказалась о грязных домогательствах Арашукова
20:56
В Ижевске в ДТП пострадала пенсионерка
20:35
В центре Казани автобус с пассажирами врезался в столб
20:26
В заброшенной больнице Екатеринбурга нашли труп подростка
20:02
В скандале с сенатором Арашуковым всплыла фамилия Бондарчук
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оскандалившийся Галкин обнародовал то, о чем умолчала Ахеджакова
Ахеджакова жестко ответила на издевательства Галкина
Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды
Богачку Кравец унизили в магазине для бедных
"Особенный": Цымбалюк-Романовскую сняли в обнимку с бородатым мужчиной
Получившую срок Бледанс ожидает трансплантация почки
Шоу-бизнес

Больной раком Юдашкин почти не говорит

Валентин Юдашкин. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Именитый кутюрье никогда не скрывал своих еврейских корней, поэтому создание им коллекции люксовой иудаики кажется логичным. Корреспондент "Дни.ру" встретился с модельером.
прочитано 1183 раза

Дизайнерские кипы из кожи и денима, с шитьем и с серебряными звездами Давида – в таких хоть в синагогу, хоть в свет. А еще очаровательные стаканы для кидуша – еврейского обряда освящения, который совершается перед вечерними и утренними трапезами Шаббата и праздников. Коллекция получилась впечатляющая!

ПО ТЕМЕ

Пугачева привела Галкина к больному Юдашкину

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

Оценить эту красоту собрались самые известные в России сыны и дочери Израилевы – раввины, банкиры, предприниматели. С пейсами и бородами, в широкополых шляпах и традиционных ермолках – публика была элитная. Отец модельера – Абрам Иосифович Юдашкин, работавший полировщиком в издательстве, о подобном обществе у сына, наверное, и мечтать не мог.

Валентин Юдашкин. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

"Все кошерное, конечно, даже не сомневайтесь!" – суетилась жена виновника торжества Марина Юдашкина, угощая гостей шампанским и десертами. Сам Валентин Абрамович почти не общался с гостями – говорит шепотом и явно с трудом, хотя и ослепительно улыбается. Он похудел и стал похож на подростка, а ведь ему 55 лет.

Валентин Юдашкин с женой Мариной (справа). Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Возможно, причина в онкологическом заболевании модельера, о котором стало известно недавно. 

Валентин Юдашкин и Алена Кравец. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

В 2016 году дизайнер не смог самостоятельно представить свою коллекцию на Неделе моды в Париже – его пришлось подменять дочери Галине. Говорили тогда, что Юдашкин попал в больницу, и ему назначена операция. Позже о том, что у модельера рак, сообщил Иосиф Кобзон. "Он упустил распространение метастазов, – рассказал певец незадолго до смерти. – Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью". 

Спустя время Юдашкин подтвердил, что борется с онкологией, и признался, что попросил близких не распространяться. О болезни долго не знали даже сотрудники его модного дома.

Автор: Иван Губкин1 февраля 2019, 10:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

"7 пальцев": дочь Юдашкина удивила народ

567

комментарии

Политика

Путин пошутил над министром (видео)
Трампу врезали за новую подставу для Путина
Сделано заявление о необходимости войны с Украиной
Трамп готовит жестокое убийство

Шоу-бизнес

Больной раком Юдашкин почти не говорит
У звезды "Дома-2" провалился нос после пластических операций
Что скрывает Ани Лорак: подробности развода певицы
По следам Кати Лель: финалиста "Битвы экстрасенсов" похитили инопланетяне

Проишествия

Массовая эвакуация: по всей России народ гонят на улицы из-за угрозы взрыва
Злой рок: в спортивном центре на месте гибели 28 человек в Москве произошел пожар (видео)
Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи
Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

Истерзанная Кейт Миддлтон отказалась от еды из-за стычек с Меган Маркл

Супруга принца Уильяма сильно исхудала
Шоу-бизнес

Галкин вынудил опозоренную Ахеджакову бежать

Актриса не смогла вынести насмешек
Общество

Оставила следы: Канделаки распекли за скандальную связь с сенатором Арашуковым

Бизнес-леди открещивается от близкого знакомства
Регионы

Сделано паническое заявление о вреде Крымского моста

Ситуация катастрофическая

Гороскоп

Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева
5 простых ритуалов по привлечению денег
Гороскоп здоровья на февраль 2019 года

Фоторепортажи

Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом
Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого
Блогер-андрогин едет покорять "Евровидение-2019"

Спорт

"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву
Танец Овечкина с маленькой девочкой вызвал умиление (видео)
Врачебная ошибка: жену Ягудина в пятый раз положили под нож

Регионы

Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
Валуев помог инвалиду детства с поступлением в колледж
Призрак Аршавина терроризирует россиян
Взрывы у Крымского моста: сделано шокирующее заявление
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru