"Алкашка зло": Лисовец засунул камеру под шорты Летучей

Теледива провела шумную вечеринку в кругу друзей. Правда, сделала она это с некоторым опозданием, поскольку сами именины у нее были 5 декабря.
Лена Летучая опубликовала отчет в своем "Инстаграме". Она предстала перед гостями в черном наряде, красиво подчеркивающем достоинства ее стройной фигуры.
Одним из знаменитых гостей Елены Летучей стал эксперт моды и стилист Влад Лисовец. Народ развлекался алкоголем и танцами. Гвоздем программы стал момент, когда друг в разгар веселья положил во время танцев на пол под ноги резвящейся ведущей телефон с включенной камерой – чтобы запечатлеть пикантные моменты.
Несмотря на то, что никаких особенных откровений не произошло, реакция фолловеров на посты Елены Летучей с дня рождения оказалась неоднозначной. Некоторые порадовались за звезду, отметив, что на вечеринке было очень душевно. Другим же показалось, что гости и сама виновница торжества переусердствовали со спиртным. "Алкашка зло", – прокомментировал происходящее один из подписчиков Елены Летучей.
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