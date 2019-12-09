"А как же Кудрявцева?": стало известно о поцелуе Лазарева со звездой ТНТ

Сегодня, 9 декабря, звезда телеканала ТНТ отмечает 35-летие. Екатерина Варнава весь день получает поздравления от коллег, друзей и близких.
Вокалист Сергей Лазарев, например, в честь дня рождения близкой приятельницы опубликовал провокационное фото в личном "Инстаграм". На снимке он, обнимая Екатерину за талию, горячо целует ее в губы. Комментировать происходящее в кадре вокалист не стал.
"Милая, с днем рождения!" – обратился Лазарев к Варнаве.
Артистка почти сразу отреагировала на пост. "Спасибо, мой друг! Ну, я считаю, что есть повод хотя бы сегодня поговорить об этом поцелуе", – заинтриговала звезда ТНТ. Ответа от Сергей Лазарева не последовало. Судя по всему, снимок знаменитости будут обсуждать в приватной обстановке.
Подписчики Лазарева присоединились к поздравлениям. Кто-то из интернет-обывателей в шутку напомнил Сергею о другой его близкой подруге телеведущей Лере Кудрявцевой.
"А как же Кудрявцева? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Опа, вот это кадр😂", "Горячо😁👍🔥👏❤️ поздравляем. Ты стала еще быстрей 👍", "Вот кому повезло,поцелуй от Лазарева👍😁🎂🎂🎂", "Ой, аж сердце замерло🙈 Катюшу с праздником 😍🔥", – комментировали фото подписчики знаменитости.
Напомним, Сергей Лазарев встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой около пяти лет. После расставания с певцом теледива призналась, что этим отношениям не суждено было развиться во что-то большее. В тот момент она хотела постоянно иметь мужчину рядом, а певец настаивал на гостевом варианте отношений. Несмотря на разрыв, Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева сохранили теплые отношения.
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