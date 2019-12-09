"Наши пути разошлись": Жуков раскрыл правду об уходе Потехина из "Руки Вверх!"

В 1996 году музыканты Сергей Жуков и Алексей Потехин, работающие вместе на радиостанции, записали первую совместную песню "Малыш". Трек поставили в эфир, и уже на следующий день он звучал из каждого утюга. Сергей и Алексей моментально стали знамениты и погрузились в создание новых хитов.
"Нам даже пришлось быстро название группы придумать, мы не ожидали такого молниеносного успеха", – рассказал Сергей.
Жуков и Потехин работали вместе до 2006 года. Ходили слухи, что дуэт распался из-за творческих разногласий и усталости участников коллектива друг от друга. Говорили даже, что "Руки Вверх!" в пух и прах разругались. Между тем, по словам Сергея Жукова, все было немного иначе.
"С Потехиным мы не ссорились, наши пути разошлись в один момент, но мы на связи, общаемся. Он приходил поддержать меня на юбилейные концерты группы, за что ему спасибо. Так что все хорошо!" – сказал он.
После ухода Алексея Потехина группа, к радости поклонников, не прекратила своего существования. Сергей Жуков с тех пор гастролирует в одиночку.
"Я честно горжусь всеми песнями группы "Руки Вверх!", ведь нельзя не признать тот факт, что сейчас очень много классных талантливых молодых исполнителей, но, как правило, это история нескольких хитов, и артист пропадает с радаров. Мы же 25 лет на плаву, на слуху и уже давно выпускаем новые песни, которые также становятся хитами и получают музыкальные премии", - цитирует солиста поп-группы Сергей Жукова Teleprogramma.pro.
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