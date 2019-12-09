"Заставил поволноваться": маммолог взялся за пышную грудь Семенович

Понедельник для Анны Семенович стал тяжелым во всех смыслах. С утра ей стали названивать поклонники и коллеги, встревоженные новостями о том, что какой-то хирург сообщил о риске развития рака груди у певицы. Устав, она решила выступить в "Дни.ру" с заявлением.

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