"Принцесса": народ восхищен преобразившейся Ротару

После выступления в гримерке с певицей пообщался Филипп Киркоров и одарил ее комплиментами. Он опубликовал в соцсети ролик, на котором провожает Софию Ротару до машины. "Она уникальная, она любимая, она народная артистка СССР. Вы королева", – прокомментировал встречу с исполнительницей король российской эстрады.
С ним согласились многочисленная армия поклонников. Многие поклонники с ним согласились. Они стали бурно обсуждать внешность 72-летней Софии Ротару. "Самая красивая и обаятельная женщина, с возрастом все краше и краше!", "Помолодела", "Какая красивая, ничего не скажешь", "София всегда будет молода. Ее окружают прекрасные люди", "Вы очень мило смотритесь. Принцесса", "Основательная женщина!", "Очаровательная", – высказались фолловеры в "Инстаграме".
Другие обратили внимание на слова Киркорова. Они решили пошутить на этот счет. "Ага, Пугачева у нас королева, но не эта!", "А Алла Борисовна??? Алмаз?", "Алла Борисовна не простит Филиппу", – прокомментировали пост подписчики.
Напомним, "Песня года" состоялась 7 декабря, дав старт в Москве марафону предпраздничных мероприятий, которые на новогодних каникулах увидят телезрители. София Ротару ранее объявила о том, что приедет выступить на нем. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы.
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