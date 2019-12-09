"Теперь ума хоть прибавится!": как живет Лолита после разрыва с пятым мужем

На телефестивале "Песня года" Лолита представила композицию "Шампанское". После выступления артистка поговорила с корреспондентом "Дни.ру".

Певица призналась, что ей совсем не интересно обсуждать тему разрыва с пятым мужем, которая у всех на устах. "В норме, когда люди закрыли отношения, постенали, поматерили друг друга, и все, больше никто не думает об этом, потому что нельзя себя разрушать, – пояснила артистка. – Меня не интересуют мои бывшие. Интересует мое настоящее, это гораздо важнее. А о будущем не думаю. Может, ты выйдешь на улицу, а на тебя кирпич сверху упадет. Вот и все будущее. У Бога на каждого из нас свои планы".

О том, собирается ли она снова замуж, певица говорить не хочет. "У меня сейчас физически нет времени думать о ком-то, искать нового мужика. Я сфокусировалась на работе, – заверила она. – Всем говорю, что хочу года полтора побыть в свободных отношениях и просто выдохнуть".

Пошел ли крах семейной жизни Лолите на пользу? Да, после проблем в личной жизни она удивительно похорошела, похудела. "Эндокринолог сказал мне, что надо убрать из рациона. Я послушалась, и результат не заставил себя долго ждать, – призналась звезда. – Но и поумнела я, конечно. Любой развод идет на пользу, даже если это "развод" на Курском вокзале".

Новогоднюю ночь артистка проведет с микрофоном в руке. "Я заметила, что, когда под бой курантов не работаю, обязательно случаются проблемы в личной жизни в наступающем году, а мне они не нужны – хватило развода в 2019-м", – отметила она.

Певица уже думает, что подарить живущим в Киеве маме и дочери. "Решила, что всегда нужный и актуальный подарок – это деньги, – заявила Лолита. – Думала о платье для Евочки, но это очень бытово..."

Ответила она и на вопрос о том, о чем мечтает сама. "Я бы хотела, чтобы у меня была бабушка. С пирожками, колыбельными на ночь, заплетанием косичек. И чтобы без серых волков! Мои собственные бабушки ушли из жизни очень рано, и мне всю жизнь их не хватает", – вздохнула артистка.