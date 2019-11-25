"Она отталкивала меня от себя": молодой муж рассказал об отсутствии секса с Лолитой

Пока еще муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов появился в студии программы "На самом деле" на Первом канале. Тренер по сквошу на детекторе лжи пытался доказать, что его интрижка с косметологом из Беларуси не является изменой.

В эфире ток-шоу Дмитрий Иванов рассказал, что согласился на съемки только ради матери. По словам спортсмена, грязь, которая льется на него из прессы, больно ударила по его родным. Из-за того, что Лолита публично называет пока еще мужа альфонсом, у родительницы Дмитрия начались серьезные проблемы со здоровьем.

"Меня папа всегда учил: "Сынок, защищай своих женщин всегда. Поэтому после того, как мне брат позвонил и сказал, что с мамой стало плохо, я, честно сказать, согласился на вашу передачу. Других поводов у меня нет", - рассказал Иванов в эфире ток-шоу "На самом деле".

Тренер по сквошу поведал, что его отношения с 38-летней Ольгой Кулиевой из Белоруссии начались уже после его расставания с певицей. Переписка, которую обнародовала Лолита как доказательство измен, является "шутейной".

Напомним, артистка "слила" диалог мужа и Куликовой в Сеть. В общении молодые люди обсуждали свои страстные свидания и отвешивали друг другу интимные комплименты. По словам экспертов программы "На самом деле", пикантную переписку спортсмен вел задолго до расставания с супругой – два года назад.

"Эта переписка не имела никакой серьезности. У нас с Лолой были пароли. Мы в любой момент могли залезть в телефон и посмотреть", – пытался оправдаться Иванов.

Дмитрий признался, что его брак со звездой начал разваливаться два года назад. Разоткровенничавшись, он сообщил, мол, в 2018 году почти не занимался сексом с женой. А в 2019-м интимной связи с Лолитой у него вообще не было.

Дмитрий Иванов отметил, что кризис в их отношениях начался после того, как артистка отказалась заводить с ним совместного ребенка. По словам спортсмена, Милявская считала, что оплата ЭКО, услуг суррогатной матери, родов, а после и нянь – слишком дорогое удовольствие, якобы у них нет на это средств. Именно категоричность певицы в этом вопросе и поставила крест на их супружестве.

"В последнем нашем разговоре Лола не хотела детей. Она отталкивала меня от себя. Все разговоры, которые мы начинали, они сходили на нет. Я просто стучался в закрытую дверь. Когда я говорю о чувствах, что нужно передавать опыт и воспитание, Лола говорит: "Я не готова, нужны деньги. Лучше не на одну, а лучше на две няни". Это очень обидно. Я считаю, что это неправильно, что все сводится под какую-то финансовую дисциплину", – сказал Дмитрий Иванов в эфире ток-шоу "На самом деле".