В минувшую пятницу, 6 декабря, СМИ сообщили о смерти выдающегося математика Олега Ивашева-Мусатова. 91-летний ученый случайно выпил химическую жидкость "Крот", перепутав ее с водой. Несколько дней врачи боролись за жизнь преподавателя, но так и не смогли спасти его.
Пиар-директор основателя группы На-На
Вадим Горжанкин
рассказал, что эта новость очень огорчила Бари Алибасова. Теперь музыкальный продюсер вновь попытается привлечь к ответственности производителей опасного средства для очистки труб.
"Этот трагический случай подчеркивает, что позиция Бари Алибасова в суде была верной. Очевидно, что необходимо максимально повысить безопасность упаковки бытовой химии во избежание подобных инцидентов", – цитирует представителя продюсера Teleprogramma.pro..
Вадим Горжанкин добавил, что основателю группы На-На удалось создать ажиотаж в прессе и привлечь внимание общественности к серьезной проблеме. Однако, к сожалению, судебная система пока никак не отреагировала на вопрос безопасности упаковки "Крота".
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