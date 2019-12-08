"Полина оскорбилась": Сюткин высказался о дерзкой выходке участника шоу "Голос"

Во-первых, Полину возмутило само обращение к себе. Она хоть и отличается молодостью и красотой, но все же явно постарше зарвавшегося юнца. Во-вторых, рассыпать на столе наставника лакомство просто-напросто неприлично. Впрочем, конфликт сгладил Шнуров, убрав рассыпанные семечки.
Валерий Сюткин решил прокомментировать увиденное. По его словам, вряд ли молодой человек и его наставник действительно имели цель оскорбить Полину. Вполне вероятно, что юноша настолько вошел в образ, что несколько не рассчитал возможности своего темперамента.
"По-моему, да, Полина оскорбилась. Но это все было сделано с самоиронией — это же телевизионное шоу. Она среагировала как актриса, потому что не лишена актерского дара", – передает слова Валерия издание Teleprogramma.pro.
Сюткин уверен, что юный вокалист просто выполнял указания своего наставника. Он назвал парня "обаятельным уральским хулиганом". Певец уверен, что именно лидер группы "Ленинград" придумал такой неоднозначный трюк.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
До мужа было 30 мужчин
Какой подарок хотите на новый год?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?
В самом деле - ответьте.