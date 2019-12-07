Стало известно о свадьбе Екатерины Варнавы

9 декабря Екатерине Варнаве исполняется 35 лет. В предстоящем году в жизни артистки Comedy Woman произойдут большие перемены: она наконец-то выйдет замуж.

"С самого начала года ее мысли будут заняты мужчиной. Новый избранник Екатерины очень чуткий, добрый и практически полностью занял ее сердце. Человек глубокого ума и невероятно проницательный. Он окружит ее заботой и вниманием, но, однако, не станет ее мужем. Это человек совершенно из другой среды, расставание неизбежно, так как интересы в паре не будут совпадать. А вот к середине лета Варнава все же встретит человека, за которого вскоре выйдет замуж", – рассказала о личной жизни самой сексуальной артистки Comedy Woman ясновидящая Наталья Копнева.

По ее словам, будущий год станет очень значимым для комедийной актрисы в плане личных отношений. "Сейчас, не смотря на ее яркую внешность и талант, я не вижу по картам, что она счастлива в любви. Поклонники есть, но не более. Покой и гармония ждут ее лишь к лету", - добавила гадалка.

А вот в начале осени, по прогнозу Копневой, Екатерину Варнаву ждет кардинальная смена имиджа и переход на новую ступень карьеры. "Она получит интересное предложение, но выступит совершенно в новом амплуа. Средства массовой информации и поклонники будут очень удивлены. Сумма контракта обещает быть очень внушительной", – заверила ясновидящая.