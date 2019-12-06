"Эти деньги сейчас очень нужны": Заворотнюк дорого обходится изнуренному Чернышеву

Петр Чернышев задействован в новом ледовом шоу Татьяны Навки. Говорят, гонорар с этих выступлений очень нужен фигуристу, который озабочен выздоровлением жены, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

прочитано 954 раза