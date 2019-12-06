"Эти деньги сейчас очень нужны": Заворотнюк дорого обходится изнуренному Чернышеву

В новогодние праздники фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев представят новую программу "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Спортсмен исполняет одну из главных ролей.
"Если шоу в Москве или в регионах, Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. В декабре и январе в общей сумме у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. А это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар – от двух до пяти миллионов рублей (в зависимости от фиксированной ставки за спектакль. – Прим. ред.)", – рассказал коллега Петра Чернышева.
"Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь еще их с Настей годовалая дочка, которой тоже нужен уход", – цитирует человека из окружения фигуриста сайт "Комсомольская правда".
Спортсмен не щадит себя и берется за любую возможность заработать. Чтобы ледовые шоу понравились зрителям, команда фигуристов подолгу репетирует. В Сети поклонники обсуждают последние фото Чернышева. По их мнению, муж Заворотнюк выглядит изнуренным, и дело не только в физических нагрузках.
Можно только представить, как переживает семья за звезду сериала "Моя прекрасная няня", которая, по некоторым данным, борется с раком головного мозга. Впрочем, говорят, состояние артистки улучшилось.
Сообщалось, что Анастасия Заворотнюк была прооперирована, а теперь проходит реабилитацию – плавает в бассейне и общается с близкими. Однако лечение стоит немалых денег. Услуги сиделок и врачей, покупка препаратов, пребывание в реабилитационном центре – все это дорого обходится Петру Чернышеву.
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