Жену и детей Джигурды пытались убить во Франции

Джигурда рассказал, что он и его супруга ранее получали угрозы. Злоумышленники заставляли звездную чету отказаться от многомиллионного наследства бизнес-леди Людмилы Браташ. Теперь же "шакалы" перешли от слов к делу.
"Марине вновь во Франции предоставили охрану – после того, как на колесах ее машины, в которую она села вместе с нашими детьми, неизвестные критически ослабили колесные болты", – рассказал Джигурда в личном "Инстаграм".
Актер поведал, что первым неладное заметил его сын. Сидя на заднем сидении, ребенок услышал подозрительный стук. К счастью, фигуристка не успела разогнаться, поэтому трагедии удалось избежать.
Никита Джигурда заявил, что не боится смерти, однако предупредил недоброжелателей, что узнал их фамилии и места проживания. Всю информацию он спрятал в тайных сейфах в трех разных странах.
"Ангелы хранители и на этот раз отвели от нашей семьи трагедию, запланированную теми, кто довел нашу куму до смерти, отжав у нее шантажом и насилием более пятисот миллионов рублей! Черные риелторы боятся разоблачения и идут на замаскированный беспредел. У них огромные связи, и они знают, что в крайнем случае отмажутся, спихнув всю вину на исполнителей беспредела", – добавил Никита Джигурда.
Напомним, что угрозы от анонимных лиц Джигурда и Анисина получают уже три года. Проблемы у звездного семейства начались после смерти предпринимательницы Людмилы Браташ. Бизнесвумен завещала знаменитостям, с которыми долго дружила, все нажитое, а это миллионы долларов. Близкие умершей пытаются оспорить завещание. Родственники Браташ считают документ поддельным.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Какой подарок хотите на новый год?