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Жену и детей Джигурды пытались убить во Франции

Никита Джигурда. Фото: www.globallookpress.com
Актер Никита Джигурда заявил, что его супругу фигуристку Марину Анисину пытались убить. По словам знаменитости, к этому могут быть причастны "черные риелторы".
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Джигурда рассказал, что он и его супруга ранее получали угрозы. Злоумышленники заставляли звездную чету отказаться от многомиллионного наследства бизнес-леди Людмилы Браташ. Теперь же "шакалы" перешли от слов к делу.

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Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

"Марине вновь во Франции предоставили охрану – после того, как на колесах ее машины, в которую она села вместе с нашими детьми, неизвестные критически ослабили колесные болты", – рассказал Джигурда в личном "Инстаграм".

Актер поведал, что первым неладное заметил его сын. Сидя на заднем сидении, ребенок услышал подозрительный стук. К счастью, фигуристка не успела разогнаться, поэтому трагедии удалось избежать.

Никита Джигурда заявил, что не боится смерти, однако предупредил недоброжелателей, что узнал их фамилии и места проживания. Всю информацию он спрятал в тайных сейфах в трех разных странах.

"Ангелы хранители и на этот раз отвели от нашей семьи трагедию, запланированную теми, кто довел нашу куму до смерти, отжав у нее шантажом и насилием более пятисот миллионов рублей! Черные риелторы боятся разоблачения и идут на замаскированный беспредел. У них огромные связи, и они знают, что в крайнем случае отмажутся, спихнув всю вину на исполнителей беспредела", – добавил Никита Джигурда.

Напомним, что угрозы от анонимных лиц Джигурда и Анисина получают уже три года. Проблемы у звездного семейства начались после смерти предпринимательницы Людмилы Браташ.  Бизнесвумен завещала знаменитостям, с которыми долго дружила, все нажитое, а это миллионы долларов. Близкие умершей пытаются оспорить завещание. Родственники Браташ считают документ поддельным.

5 декабря 2019, 17:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Опять напоминают о себе, фрики!!!
Инга
Ответить
Нашли себе подругу богатую!!!
1

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