"Это не он!": Калашникова расплакалась от вида перекроенного хирургом Шаляпина

С певицей, актрисой и моделью Анной Калашниковой Прохора Шаляпина связывают давние романтические отношения. Она его видела, что называется, в одежде и без. Поэтому новости о том, что певец кардинально перекроил себя, восприняла с тревогой.
Напомним, Шаляпин прибег к модной процедуре фейслифтинга. Она предполагает разрезы по естественным складкам вокруг ушной раковины, линии продлеваются на несколько сантиметров в волосах затылочной области. Затем кожа натягивается и ушивается.
"Когда я увидела Прохора, то просто не узнала, решила, что это не он, а какой-то чужой человек, – поделилась Анна Калашникова. – У него совсем другие черты лица, скулы. Зачем он это с собой сделал? Он же был и так красивый, сексуальный! Теперь же стал похож на Майкла Джексона! Я расплакалась от того, что стало с некогда прекрасным Прохором!".
"Я не считаю зазорным обращаться к пластическим хирургам, – говорит сам певец. – Зазорно не следить за собой, не бороться со старостью. Это неуважение к себе и окружающим. Я кололся, резался, подтягивался, ушивался. И буду продолжать!".
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Какой подарок хотите на новый год?