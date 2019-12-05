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"Это не он!": Калашникова расплакалась от вида перекроенного хирургом Шаляпина

Анна Калашникова. Фото: www.globallookpress.com
Говорят, когда певец Прохор Шаляпин увидел себя после пластической операции в зеркале, то закричал от удивления: "Мама, кто это?!" Что уже говорить о его знакомых и близких!
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С певицей, актрисой и моделью Анной Калашниковой Прохора Шаляпина связывают давние романтические отношения. Она его видела, что называется, в одежде и без. Поэтому новости о том, что певец кардинально перекроил себя, восприняла с тревогой.

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Анна Игоревна Калашникова актриса, ведущая, певица, модель

 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Напомним, Шаляпин прибег к модной процедуре фейслифтинга. Она предполагает разрезы по естественным складкам вокруг ушной раковины, линии продлеваются на несколько сантиметров в волосах затылочной области. Затем кожа натягивается и ушивается. 

"Когда я увидела Прохора, то просто не узнала, решила, что это не он, а какой-то чужой человек, – поделилась Анна Калашникова. – У него совсем другие черты лица, скулы. Зачем он это с собой сделал? Он же был и так красивый, сексуальный! Теперь же стал похож на Майкла Джексона! Я расплакалась от того, что стало с некогда прекрасным Прохором!".

"Я не считаю зазорным обращаться к пластическим хирургам, – говорит сам певец. – Зазорно не следить за собой, не бороться со старостью.  Это неуважение к себе и окружающим. Я кололся, резался, подтягивался, ушивался. И буду продолжать!".

Автор: 5 декабря 2019, 21:24
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