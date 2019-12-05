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Теперь невеста: Эмма Стоун выходит замуж

Эмма Стоун. Фото: www.globallookpress.com
Эмма Стоун, исполнившая одну из главных ролей в фильме "Ла-Ла Ленд", выходит замуж. Ее женихом стал режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв Маккери.
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Об этом заявил будущий супруг актрисы. Он опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм" снимок с возлюбленной. Молодые люди улыбаются, а артистка тянет вперед руку, чтобы продемонстрировать бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.

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Поклонников это известие очень обрадовало. Многие считают звездную пару примером гармоничных отношений. Фолловеры стали поздравлять Эмму и Дэйва, желать им счастья и долгой совместной жизни.

Напомним, что Стоун и Маккери познакомились несколько лет назад на съемках программы режиссера. Долгое время они не афишировали свой роман, сообщает Пятый канал.

Впервые звездная пара вышла в свет в начале этого года. Поводом послужила премия Гильдии американских киноактеров. По слухам, к тому моменту влюбленные встречались около двух лет. 

 

Напомним, что Эмма уже собиралась замуж, но первая попытка не увенчалась успехом. На протяжении пяти лет актриса встречалась с коллегой Эндрю Гарфилдом. Они планировали пожениться в 2015 году, но за несколько месяцев до значимого события отношения разрушились.

5 декабря 2019, 11:40
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Роскошные платья Critics' Choice Awards

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