Иван Ургант влез в скандал между Дмитрием Певцовым и Владимиром Познером

Чтобы зарыть топор войны, телеведущий предложил противникам поменяться местами. Певцову – отправиться с ним в Нидерланды на съемки документального фильма, а Познеру – выйти в эфир в плавках, в которых его оппонент играл в фильме "По прозвищу Зверь".
"Врагом России назвал! Можно же было просто сказать: "Я не согласен, неправильная точка зрения..." Нет, он сказал: "Враг России!" И это резкое заявление. Надо было просто ограничиться для начала чем-нибудь простым. Назвал бы просто врагом народа и все", – попытался разрядить обстановку Ургант.
Дмитрий Певцов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, где предстал в образе Иосифа Сталина. В ролике он осадил Владимира Познера за его позицию насчет абортов и гомосексуальности.
Журналист заявил, что не считает нетрадиционную сексуальную ориентацию отклонением от нормы. А противников абортов назвал мракобесами, напоминает телеканал "360".
"Для тебя гомосексуализм, убийство детей в утробе матери, гомосексуальные браки – это просвещение и прогресс? Не надо здесь жить. Не надо гадить в России", – обратился Певцов к Познеру.
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