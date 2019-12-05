Сашу Савельеву заподозрили в наркомании

Певица Саша Савельева обожает удивлять поклонников. Сложно поспорить с тем, что у нее безграничный полет фантазии.

На этот раз исполнительница решила запустить флешмоб. Для этого артистка исполнила "смертельный номер" – накрасила губы ярко-красной помадой с закрытыми глазами. "А вам слабо?" – бросила вызов фолловерам звезда.

Многих подписчиков действительно впечатлил трюк. Они признались, что далеко не каждая не глядя смогла бы так ровно нанести помаду. Судя по всему, у Савельевой прирожденный талант. Или она долго тренировалась.

Конечно, не обошлось и без критиков. Злопыхатели накинулись на Сашу, заявив, что ей нечем заняться. Кроме того, некоторые отметили, что певица в нетрезвом состоянии. "Пьяная что ли... Вид обдолбанной, да еще с этой челкой", "Глазки всегда как у наркоманки, проснись уже", "Гормональный сбой походу", – язвили хейтеры.

"Постарела, конечно, Саша!" – высказался пользователь Сети.

Тем не менее, большинство аудитории считают звезду довольно привлекательной женщиной. "Красивая. Челка идет. Какую-то голливудскую звезду напоминает", "Невероятно обольстительная🔥", "Ты такая классная и женственная", "Невероятная!😍" – восторгались преданные поклонники.

