Гоген Солнцев влез в скандал с умирающей Анастасией Заворотнюк

Артист полностью поддерживает позицию семьи Заворотнюк в том, что они стараются избегать комментариев о болезни светской львицы. Он отметил, что в распространении слухов об Анастасии и его жене Катюше виноваты сотрудники больниц.
"Инициатива была от продажных медработников, которые в самый уязвимый момент Екатерину сфотографировали", – заявила звезда в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Узнав о появлении снимков в Сети, Гогену пришлось срочно купить билет в Москву. Причем за тройную цену.
"Он стоил мне три недели курорта", – негодует актер.
По словам Солнцева, он нацелен найти и наказать виновных в распространении фотографий. У него есть на примете отличный адвокат. Кроме того, дочь пенсионерки Полина сама является прекрасным юристом.
"Я даже не представляю, соображала ли Катя вообще, что ее фотографируют, потому что взгляд у нее там абсолютно невменяемый, как-будто она обколота или обдолбана чем-то", – высказался разъяренный шоумен.
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