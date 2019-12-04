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"Расставили ноги и сердца": Джигурда о гей-оргиях

Актер Никита Джигурда признался, что среди его знакомых есть лица нетрадиционной сексуальной ориентации. С ними артист познакомился благодаря жене.
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"Я могу репетировать. Я могу дружить. Этому меня научила Марина Анисина", – сказал Никита Джигурда в интервью "Дни.ру".

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Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

 По словам звезды, среди постановщиков танцев, которые сотрудничают с его супругой фигуристкой, много гомосексуалов. Некоторые из них, по мнению актера, очень талантливы. Между тем, сам он в однополые связи никогда не вступал. Никите нравятся женщины, а жену Марину Анисину он боготворит.

"Есть таланты, есть геи, открытия. Я могу с ними обниматься. Я смогу с ними обниматься и говорить на философско-глубинные темы, но, тот эксперимент, который они себе позволили, он для меня… как это сказать… недоступен. Я не могу так", – сказал артист.

После Никита Джигурда разрешил себе шутку на эту достаточно щекотливую тему. "Может быть, когда Анисина меня бросит и мне будет 80 лет…" – улыбнулся он.

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Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda)

После знаменитость прокомментировала скандальные видеозаписи сексуального характера, главным героем которых стал актер Алексей Панин. С ним Никита тоже дружен.

"Этот ролик постановочный, как и с собакой", – оправдал приятеля Никита Джигурда. По словам артиста, видео сделаны с помощью компьютерной графики.

"Я знаю точно и могу подтвердить эти пляжи нудистские и свободные отношения – это я знаю. Но то, что показывали с ногой и с собакой, – это фейк и компьютерная графика. И оргии я, вот такие контакты, не совершал! Я стяжал энергию и девочки расставили ноги. Ноги и сердца! Я духовным энергетическим фаллосом вхожу в вас и вас ****!" – резюмировал Никита Джигурда.

4 декабря 2019, 06:18
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Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье

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