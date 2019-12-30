Избитая пьяным любовником мать Шаляпина впала в кому

В семье Прохора Шаляпина случилось несчастье. Его крестная мать пострадала от рук нетрезвого ухажера.

Прохор Шаляпин рассказал драматическую историю в студии программы Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись". Певец поведал, что его крестная мать, 45-летняя Елена, встречается с 25-летним мужчиной, который любит выпить. В нетрезвом состоянии он накинулся с кулаками на даму сердца, у той открылось внутреннее кровотечение, и она попала в больницу.

Певец отметил, что это не первый раз, когда его родственница страдает от рук любимого мужчины. Но на сей раз ситуация вышла из-под контроля – женщина впала в кому, и врачи не давали никаких прогнозов. "У меня простая русская семья. Я все время решаю проблемы своих родственников. Мужчина крестной бил ее страшно, пять раз избивал – ничего, выжила, а на шестой раз попала в реанимацию и впала в кому", – рассказал Прохор Шаляпин.

К счастью, медикам удалось реанимировать крестную мать артиста. Более того, ее перевели в обычную палату, и она смогла пообщаться с журналистами. Женщина рассказала: "Весь поселок завидовал нам, никогда домой без цветов. Кулаками бил, синяки были. Он пьяный был, постоянно пьяный". Самое интересное, что писать заявление в полицию на молодого ухажера крестная Шаляпина не захотела.

Певец отметил, что советовал крестной бросить молодого любовника и переехать в Москву, однако та отказалась. "К сожалению, у нас вот такие женщины. Я ей говорю: "Если он тебя бьет, почему ты терпишь?" Она его боится. Считает, что он может ее убить. Я реально испугался", – признался Прохор Шаляпин.