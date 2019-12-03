Молодая жена сладострастно облизала голого Цекало

Художница запечатлела мини-вояж на видео. На нем Эрвин предстала в ярком купальнике, а ее возлюбленный без майки.
Ради пикантного кадра для "Инстаграма" Дарина облизала мужа, сообщает Starhit.ru. 58-летний Александр Цекало не скрыл своих эмоций – он буквально растаял от счастья.
Отметим, что модель любит делиться с поклонниками семейными кадрами, демонстрируя идиллию в отношениях с супругом. Жизнь с Дариной Эрвин превратилась для Александра Цекало в сплошной медовой месяц.
Напомним, сразу после свадьбы влюбленные отправились в романтическую поездку по Италии. В этом вояже продюсер спустил за десять дней около миллиона рублей. А на 28-летие избранницы он устроил шумную вечеринку в Голливуде.
Как писали "Дни.ру", жена Александра Цекало обожает эпатировать публику. Дарина пишет картины в стиле ню, отдавая предпочтение моделям-мужчинам. Порой Эрвин публикует фото, на которых предстает у мольберта топлес.
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