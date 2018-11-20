Певицу Натали приняли за Пугачеву
Снимок изначально был опубликован в Instagram телеканала МУЗ-ТВ. Подписчикам предложили ответить, кто изображен на старой фотографии.
Фотограф запечатлел пятилетнюю девочку с огромными и очень серьезными глазами. Волосы малышки заплетены в косички, перевязанные красивыми красными бантами.
Как ни странно, многие подписчики решили, что перед ними детское фото Аллы Пугачевой. Другие предположения, выдвинутые пользователями, – Полина Гагарина, Валерия, Глюкоза и Вера Брежнева.
И все же большинство пользователей ответили правильно. "Глазки очень выдают, кто это!", "Какая серьезная девочка. Но сразу видно, что вырастет красавица", – восхищаются комментаторы.
Напомним, 44-летняя Натали замужем за Александром Рудиным. Они воспитывают троих сыновей – Арсения, Анатолия и Евгения. Младший, Женя, родился в апреле прошлого года. А восьмилетний Толя часто проводит время с младшим братом и придумывает для его досуга различные игры. Недавно певица опубликовала ролик, в котором братья убирают квартиру, надев на голову подгузники.
В сентябре 44-летняя певица удивила поклонников смелыми фотографиями. Звезда опубликовала в Instagram раритетные снимки, на которых показала обнаженную грудь, покрытую боди-артом. По словам певицы, это кадры из ее клипа на песню "Все, что мне надо!", который был снят в 2003 году.
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