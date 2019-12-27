Беременная Наталья Подольская отказалась от самолетов

В СМИ перманентно циркулируют слухи о том, что Наталья Подольская ждет второго ребенка от мужа, артиста Владимира Преснякова. Певица прокомментировала эти пересуды.

Четыре года назад Наталья Подольская родила Владимиру Преснякову сына Артемия. Для певца это второй ребенок – от отношений с Кристиной Орбакайте у него есть взрослый сын Никита. А вот для Натальи Артем первенец. С тех пор в Сети то и дело появляется информация о новой беременности Подольской. Стоит артистке надеть свободный наряд или сфотографироваться так, что виден живот, и фанаты уже делятся догадками, когда же Наталья родит.

В свежем интервью она призналась, что пока не беременна. "Моя мечта была, чтобы это случилось сразу после рождения Темы, но пока не случилось. Причин никаких нет, просто это богоугодное дело. Я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет", – призналась Подольская.

Певица отметила, что эта тема не для широкого обсуждения. "Когда чудо происходит, то в положенный срок станет видно, не скрыть. Всему свое время. И если в моей жизни такое чудо случится, то я решила для себя, что не буду так осторожничать, как в первую беременность", – отметила исполнительница.

Она вспомнила, как в положении боялась всего, в том числе передвигаться воздушным транспортом. "Тогда я всего опасалась и даже не летала на самолетах. Был только один перелет", – цитирует артистку Teleprogramma.pro. Вероятно, Наталья Подольская так берегла себя, потому что у них с Владимиром Пресняковым долго не получалось зачать ребенка. Говорят, артисты и ездили по святым местам, и лечились, и придерживались специальных диет. Лишь спустя пять лет после заключения брака им удалось стать родителями.