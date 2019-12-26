Повторение судьбы Заворотнюк? Дано объяснение странной отметине на шее Долиной

Так считает экстрасенс Дарья Миронова. Ведунья отреагировала на тревожные слухи, которые муссируются вокруг Ларисы Долиной.
Сплетни о нездоровье знаменитости появились из-за странного рубца на ее шее. Шрам заметили гости новогоднего праздника, на который исполнительница приезжала вместе с дочерью и внучкой.
Отметина на коже Ларисы Долиной напомнила след на шее актрисы Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали четвертую стадию рака головного мозга. Тогда на груди Анастасии тоже заметили надрез как после взятия тканей для биопсии с целью определения онкологии.
"Это может свидетельствовать о том, что у Ларисы Долиной есть определенные проблемы гормонального характера, возрастные изменения... Очевидно, что человек проверялся. Она имеет определенные физиологические нарушения, но это пока не опасно в плане онкологии. Это скорее возрастные изменения", – говорит экстрасенс.
Ведунья похвалила привычку Ларисы Долиной следить за здоровьем, ведь вероятность возникновения рака очень велика. Миронова отмечает, что вокалистке судьба Заворотнюк не грозит.
"Пока повторения судьбы Анастасии Заворотнюк я не вижу. Возможно, Долина проводила омолаживающие процедуры с помощью стволовых клеток и решила обследоваться", – цитирует ведунью Nation News.
Вести о возможном нездоровье Ларисы Долиной прокомментировал ее бывший супруг Илья Спицын. "Кто там очень сильно напуган – пусть попьет зеленого чая с крымскими травами и испуг сразу пройдет", - сказал экс-муж певицы.
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