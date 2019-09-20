Нелепость: толпа растоптала странно вырядившуюся Дженнифер Лопес

Никогда не знаешь, чем яркая знаменитость поразит сердца поклонников в следующий раз. Женщина уже появлялась под прицелом фотокамер в роскошном золотом платье. Артистка вышла на красную ковровую дорожку Венецианского кинофестиваля, где презентовала свой новый фильм "Стриптизерши".
В этот раз звезда выбрала более скромный наряд. На миланской Неделе моды 50-летняя певица появилась в прозрачном шифоновом топе цвета пыльной розы, такого же цвета брюках и высокой шляпе. Все вещи были от бренда Sally LaPointe.
Отметим, что необычный аксессуар голливудской звезды называется mountain hat. Впервые в таком головном уборе пять лет назад появился музыкант Фаррелл Уильямс на церемонии вручения премии Grammy 2014 в Лос-Анджелесе. С тех пор шляпа такого фасона стала невероятно популярной.
Правда, вместе с этим появились и шутки. Аксессуар изображали в мемах и описывали в юмористических историях. Кроме того, у mountain hat даже имеется личная страница в "Твиттер". Однако сейчас интерес к этому головному убору поутих.
Впрочем, сказать, что Лопес выпала из модных веяний, сложно. Под фото, опубликованном в "Инстаграм", многие выразили восхищение нежным образом знаменитости. Кроме того, снимок оценили более, чем в один миллион лайков.
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