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Нелепость: толпа растоптала странно вырядившуюся Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: www.globallookpress.com
Голливудская звезда Дженнифер Лопес в очередной раз удивила фанатов своим образом. На сей раз предметом обсуждения стала шляпка необычной формы.
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Никогда не знаешь, чем яркая знаменитость поразит сердца поклонников в следующий раз. Женщина уже появлялась под прицелом фотокамер в роскошном золотом платье. Артистка вышла на красную ковровую дорожку Венецианского кинофестиваля, где презентовала свой новый фильм "Стриптизерши".

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В этот раз звезда выбрала более скромный наряд. На миланской Неделе моды 50-летняя певица появилась в прозрачном шифоновом топе цвета пыльной розы, такого же цвета брюках и высокой шляпе. Все вещи были от бренда Sally LaPointe.

Отметим, что необычный аксессуар голливудской звезды называется mountain hat. Впервые в таком головном уборе пять лет назад появился музыкант Фаррелл Уильямс на церемонии вручения премии Grammy 2014 в Лос-Анджелесе. С тех пор шляпа такого фасона стала невероятно популярной.

Правда, вместе с этим появились и шутки. Аксессуар изображали в мемах и описывали в юмористических историях. Кроме того, у mountain hat даже имеется личная страница в "Твиттер". Однако сейчас интерес к этому головному убору поутих.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Впрочем, сказать, что Лопес выпала из модных веяний, сложно. Под фото, опубликованном в "Инстаграм", многие выразили восхищение нежным образом знаменитости. Кроме того, снимок оценили более, чем в один миллион лайков.

Автор: 20 сентября 2019, 14:35
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