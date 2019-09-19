Узнавшая об измене Лариса Долина уничтожила самое дорогое у мужа

После расставания с мужем, который ей якобы изменил, Лариса Долина попала под яростную критику собственных соседей. Оказывается, ударившаяся в ремонт певица буквально завалила живущих рядом людей мусором.

10 сентября Лариса Долина отметила день рождения. Известной артистке исполнилось 64 года, однако она предпочла широко не праздновать дату. Говорят, певица занята ремонтом трехэтажного особняка в Славино, что в получасе езды от Москвы. Это тихое и непафосное местечко по соседству с Икшинским водохранилищем и горнолыжными курортами Яхрома и Сорочаны ей приглянулось сразу.

Первый дом Лариса Долина построила быстро, а вот со вторым особняком, который строился для ее дочери Ангелины и внучки Александры, начались проблемы. Якобы до сих пор не завершена внутренняя отделка. Пока Лариса Долина моталась по гастролям, предполагалось, что ремонтом будет заниматься ее гражданский муж Илья Спицын.

Но не тут то было. Артистка поняла, что он ей изменил. По слухам, когда Лариса Долина узнала об измене, в сердцах разбила и выбросила примерно половину его пиратской коллекции, утверждает "Экспресс газета". Илья Спицын на протяжении многих лет привозил из зарубежных поездок фигурки, таблички, бутылки из-под рома и виски, шляпы и прочие вещицы пиратской тематики. Он был буквально помешан на корсарах и флибустьерах. Так что можно представить, насколько дорога была ему коллекция, от которой (хоть и частично) избавилась разгневанная Лариса Долина.

Между тем не все соседи рады ремонту у певицы. Пенсионер Семен Геннадиевич пожаловался, что артистка устроила помойку возле пруда, которым пользуются местные жители. "Куча хлама растет, а решать проблему не спешит. Вот пожалуемся Путину на прямую линию, будет знать", – пригрозил сосед Ларисы Долиной.