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"Куча хлама растет": соседи пожаловались на поведение Долиной

Лариса Долина. Фото: www.globallookpress.com
Жители подмосковного Славино пожаловался на известную певицу. Лариса Долина получила массу претензий из-за помойки у загородного дома исполнительницы.
прочитано 1422 раза

Соседи 64-летней звезды недовольны вонью, которое исходит от мешков с отходами строительства трехэтажного коттеджа народной артистки. Ранее Лариса Долина стала хозяйкой трехэтажного коттеджа площадью в 650 квадратных метров.

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Пенсионер Семен Геннадьевич пожаловался на знаменитую соседку. "Посмотрите, что она устроила около нашего пруда. Гастарбайтеры, которые у нее строят, по совету хозяйки весь мусор скидывают именно туда, рядом с забором Долиной. Остатки бетона, куски старой крыши, зловонные мешки с отходами, банки от краски… А там и наши дети, и мы сами купаемся", — цитирует мужчину Starhit.ru.

"Когда же она это вывезет, а? Но грузовик сюда явно не проедет. Куча хлама растет, а решать проблему никто не спешит", – посетовал сосед Ларисы Долиной. Пенсионер заявил, что намерен пожаловаться на "Прямую линию" Владимиру Путину.

По словам Семена Геннадьевича, та территория, где звезда "учудила свалку", по документам ей не принадлежат. Сама Лариса Долина объясняет недосмотр плотным концертным графиком. Якобы, из-за этого она не может следить за стройкой. Между тем, по сообщению "Экспресс газеты", известно, что 10 сентября певица отметила в новом доме свой день рождения с семьей и близкими друзьями.

Автор: 21 сентября 2019, 14:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
пенсионер стукачок на доверии.
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