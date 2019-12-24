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Неуклюжий Гарик Харламов лихо опозорился на фоне ловкого Егора Крида

Гарик Харламов. Фото: www.globallookpress.com
Рэпер поделился смешным роликом с Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым. Певец показал, как снимать видео для приложения TikTok.
прочитано 285 раз

Комики и Егор Крид собрались втроем исполнить модный танцевальный элемент, но во время записи что-то пошло не так. У рэпера танец получился отлично. Неплохо справился и Батрутдинов, чего не сказать о Гарике Харламове.

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Юморист должен был, как и его партнеры по танцу, исполнить на третьем такте заготовленное движение, но физическая форма этого сделать ему не позволила. Гарик Харламов завалился на Тимура Батрутдинова, превратив все происходящее в настоящую комедию.

Поклонники Крида высмеяли неуклюжего шоумена. "Харламов – я,  когда хочу снять тик-ток", "По жизни – Харламов", "Гарик – это я на всех своих выступлениях", – высказались подписчики рэпера.

Отметим, что Гарик Харламов достойно держится на фоне скандала с его женой, актрисой Кристиной Асмус, а именно – эротически сценами. Он не стал возражать против съемок артистки в фильме "Текст" с 29-летним Иваном Янковским, прекрасно понимая, насколько для жены важен этот проект.

Хейтеры Гарика Харламова и Кристины Асмус не давали им прохода, а самые неадекватные злопыхатели даже угрожали актрисе расправой. На Гарика Харламова же сыпались оскорбления. Его называли "рогоносцем".

Автор: 24 декабря 2019, 02:17
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