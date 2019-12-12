"Бюст от третьего размера": униженный Харламов ищет любовницу после скандала с Асмус

Не секрет, что шоумен тяжело переживал киношную "измену" Кристины Асмус и реакцию зрителя, хотя публично во всем поддерживал свою жену-актрису. Судя по всему, Гарик Харламов все-таки затаил обиду на супругу и решил тоже уйти в отрыв.
Для съемок комедийного сериала "Зона комфорта" ему подберут эффектную партнершу на роль любовницы. Снимать фильм начнут в январе, а в ближайшее время состоится кастинг для девушек. "Кристина — любовница Ярика (Гарик Харламов), 27-30 лет, яркая и красивая, не умна, оформлена в фирме Ярика, как юрист, но на самом деле никакого отношения к юриспруденции не имеет", – цитирует организаторов кастинга сайт "Комсомольская правда".
Известно, что на роль любовницы Гарика Харламова требуется исключительно сексуальная блондинка с крупными губами, бюст от третьего размера. Единственное, о чем умолчали организаторы, так это об актерском опыте претенденток. Судя по всему, для проекта это не главное. По задумке съемочной группы, "Зона комфорта" будет показана на YouTube, а не в телеэфире.
Как писали "Дни.ру", после секс-эпизодов Кристины Асмус и Ивана Янковского в фильме "Текст" актрису затравили в Сети. Сцены вызвали широкий общественный резонанс. Гарик Харламов ранее прокомментировал критику на картину. "Человеку сложно объяснить, что это кино, что это постановочная все история и так далее. Я не считаю это изменой", – заявил шоумен.
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