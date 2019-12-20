"Надеремся в два горла!": Наргиз возмутила появлением в нетрезвом виде

Вокалистка дала большое интервью скандальной журналистке Ксении Собчак. В ходе беседы певица Наргиз рассказала о причинах ухода из продюсерского центра Максима Фадеева и планах на будущее.
Некоторым зрителям показалось, что вокалистка снималась у Собчак пьяной. Об этом же говорит популярный ютуб-блогер Anton S.
"Задушевный домашний бред алкоголика. Красивые мечтания, красивые слова, красивые идеи. Все это облачено в поэтический лад, приправленный алкогольной дымкой и громкими словами. Тупо бред алкоголика", – прокомментировал интервью обозреватель.
Высказался блогер и о планах певицы Наргиз усыновить российского ребенка. Звезда, как выяснилось, уже предпринимает шаги, чтобы вновь стать матерью. Артистка решила, какое воспитание даст малышу. Она, например, не планирует водить отпрыска в сад или школу. Ребенок Закировой будет находиться на домашнем обучении.
"Улетел человек в фантазиях. Собчак тоже стояла подмахивала этому бреду. Если вдруг такое случится, что это дите увидит? Лучше оно пойдет в детский сад или школу, чем оно увидит тебя наполовину пьяную. Пьяная! У Собчак она была просто пьяная! Кончается интервью и ее слова: "О, сейчас надо набухаться! Надеремся в два горла!" - возмущался обозреватель.
Anton S отметил, что певица Наргиз напоминает ему сомнительных личностей, которые постоянно собираются около алкомаркетов. "Да просто выпивоха", – эмоционально высказался блогер.
Отметим, ранее о пристрастии певицы Наргиз к алкоголю говорил звездный промоутер Сергей Лавров. "Я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась", – говорил ранее журналистам промоутер.
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