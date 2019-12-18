"Это была секта": Наргиз раскрыла шокирующие причины ухода от Фадеева

Наргиз Закирова стала героиней нового выпуска ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". Певица поделилась откровениями о том, почему Максим Фадеев для нее теперь в прошлом.

Говоря о скандальном уходе из лейбла MALFA, исполнительница подчеркнула: ей не за что извиняться, так как жертвой в данной ситуации является только она. Певица опровергла информацию о том, что ушла от продюсера в период его болезни.

Наргиз отметила, что менеджмент лейбла перестал ею заниматься задолго до начала проблем со здоровьем у Максима Фадеева. По ее словам, в какой-то момент продюсер просто потерял к ней профессиональный интерес.

"Отношение у него ко мне было потребительское. Он написал всего одну песню, которая выстрелила, – "Ты моя нежность". Но я же не могу всю жизнь петь одну песню", – заявила звезда.

Закирова призналась, что ей жалко Максима Фадеева как человека. "Ну как жалко? Вы все разбежались от него, как сектанты он Чарльза Мэнсона", – сравнила Ксения Собчак. "Вот, точно! Это была секта. У человека, кажется, что-то происходит с психикой. Мы же разбежались от него не просто так", – добавила певица.

Напомним, что Максим Фадеев и звезда шоу "Голос" сотрудничали с 2014 года. Продюсер не желает комментировать разрыв с бывшей подопечной. Примечательно, что он зачастую расстается со своими исполнителями со скандалами. Так в свое время продюсерский центр Максима Фадеева покинули Линда, Полина Гагарина, Елена Темникова и Олег Майами.