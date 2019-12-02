"Остается молиться": Рыбин о тяжелом состоянии Заворотнюк

Предновогодний концерт "Эххх, разгуляй!", который проводит "Радио Шансон", всегда собирает топовых исполнителей. В этот раз на сцену "Мегаспорта" вышло 48 артистов. Среди них была и одна из самых знаменитых пар российского шоу-бизнеса – Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ним за кулисами.

В октябре 2018-го солист популярной в 90-х годах группы "Дюна" Виктор Рыбин и его супруга певица Наталья Сенчукова впервые признались, что долгое время страдают от общего недуга – базально-клеточного рака кожи. Сначала с патологией столкнулась Наталья Сенчукова заметила на ледышке странное новообразование в виде пятна. Потом подобное появилось и у супруга. Прогрессирующее онкологическое заболевание вынудило пару пройти тяжелый курс лечения, который включал в себя 13 сеансов лучевой терапии. Недуг отступил, но теперь артистам нельзя долго находиться на солнце и приходится тщательно контролировать свою жизнь.

"Перед нашим венчанием мы с Наташей оказались в небольшом деревянном храме на коллективной молитве, и это произвело на меня огромное впечатление, – признается Виктор. – Вот и к нашей проблеме никто не остался безучастным. Были, конечно, люди, которые думали, что мы на раке пиаримся. Но в основном народ отнесся с пониманием. И люди, мне кажется, нас просто отмолили. Столько теплого всего было, такая невероятная поддержка! Ну и врачи, конечно, сделали свое дело – сегодня у нас болезнь в состоянии ремиссии".

Но, в отличие от Рыбина и Сенчуковой, родные Анастасии Заворотнюк, не желают рассказывать стране ни о диагнозе, ни о лечении актрисы. Корреспондент "Дни.ру" спросил у музыкантов, чем, на их взгляд, обусловлена такая таинственность вокруг состояния "прекрасной няни" и может ли страна так же ее отмолить?

"Там дело куда более серьезное и сложное, – считает Рыбин. – Если Настя не появляется на публике, то, видимо, дела обстоят очень тяжело. Нам всем надо всем молиться, чтобы произошло чудо. А родные правильно делают, что скрывают все подробности – это их личное дело. Мы сами не утаивали диагноз только потому, что хотели предупредить людей и попросить не повторять наших ошибок".