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София Ротару окружила себя охраной перед выходом к россиянам

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая певица дала второй концерт в Москве. София Ротару выступила на шоу "Легенды Ретро FM". 
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Оскандалившаяся ранее звезда приехала не одна. Ее концертный директор Сергей Лавров сообщил, что София Ротару опасается "провокационных вопросов" журналистов. А их к народной артистке накопилось много.

Материал дополняется

Автор: 15 декабря 2019, 10:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Ротару в 70 лет выглядит как девочка

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