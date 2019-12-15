Оскандалившаяся ранее звезда приехала не одна. Ее концертный директор Сергей Лавров сообщил, что София Ротару опасается "провокационных вопросов" журналистов. А их к народной артистке накопилось много.
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София Ротару окружила себя охраной перед выходом к россиянам
Оскандалившаяся ранее звезда приехала не одна. Ее концертный директор Сергей Лавров сообщил, что София Ротару опасается "провокационных вопросов" журналистов. А их к народной артистке накопилось много.
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