Киркоров публично облизал сексапильную Климову

Экс-супруг Аллы Пугачевой в "Инстаграме" восхитился артисткой. Он упомянул, что ему уже доводилось работать с ней на одной площадке в фильме "Любовь в большом городе-3".
Звезда поделилась свежим фото со съемочной площадки новогодней сказки. В новом проекте Екатерина Климова появилась в кадре вместе с Филиппом Киркоровым. Актриса не скрыла, что была рада встрече с бывшим мужем Примадонны.
"Какая роскошная встреча", – отметила знаменитость. Климова предстала на снимке в образе восточной принцессы: лазурный шифоновый наряд подчеркнул ее женские прелести. Верхняя часть костюма была украшена вышивкой, а дополнил образ артистки платок на роскошных волосах.
В свою очередь исполнитель словесно облизал коллегу по съемочной площадке. Филипп Киркоров не удержался от комплимента в адрес сексуальной Климовой. "А годы не властны над тобой, моя самая любимая партнерша в кино! "Любовь в Большом Восточном городе в новогоднюю ночь" – 10 лет спустя" (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), – написал певец.
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