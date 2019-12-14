"Да пребудет с ней ум": обеспокоенная мать Тимати молится за внучку

В своем обращении к высшим силам мать Тимати попросила научить ее внучку "любить и быть милосердной", если она сама не успеет этого сделать. Также женщина пожелала, чтобы дочь рэпера обрела навык самоконтроля и умела слушать других людей.
"Пожалуйста, дай малышке здоровья и счастья! И да пребудет с ней ум и сила! Аминь. Я не знаю, как правильно, но верю, что родительские молитвы будут", – закончила свою молитву Симона.
Многих подписчиков этот текст привел в недоумение. Одна из них заявила, что после таких слов девочка кажется сиротой. Кроме того, у нее сложилось впечатление, будто бабушка совсем не доверяет матери и отцу ребенка.
"Бесспорно, важные и нужные слова в этой молитве, только почему сразу создается впечатление, что ребенок как будто сирота? Ведь у этой замечательной девчонки есть замечательные папа и мама! Почему так сжимается сердце у бабушки? Она так не доверяет внучку родителям, что после нее и некому будет научить?", – написала участница дискуссии.
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